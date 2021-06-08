"Ukraynalı turistten Gaziemir'deki "Duran Adam" eylemine destek

Çernobil nükleer faciasından 35 yıl sonra arkadaşıyla birlikte turist olarak Türkiye’ye gelen Kotik, İzmir'in Gaziemir İlçesi'ne bağlı Emrez Mahallesi’ndeki eski kurşun döküm fabrikasında gömülü radyoaktif atıkların temizlenmesi için başlatılan "Duran Adam" eylemine destek verdi. Eylemi başlatan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile buluşan Kotik, “Babam eğer eve gönderilmeseydi, şu anda ne o, ne de ben yaşamıyor olacaktık” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Çernobil nükleer faciadan etkilenenlerden biri de kazadan bir yıl sonra dünyaya gelen Olga Kotik ve ailesi olmuştu. Çernobil Nükleer Santrali’nde şoför olarak çalışan Olga Kotik’in babası, patlamadan 2 gün önce şoför fazlalığı nedeniyle eve geri gönderilmişti. Ülkesinde 36 yıl önce yaşanan Çernobil nükleer felaketinin acılarını halen hissettiğini anlatan Kotik, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile birlikte "Duran Adam" eylemine katılıp tepkisini dile getirdi. Kotik, Gaziemir'deki alanda radyasyon seviyesinin çok yüksek olduğunu, endişe duyduğunu söyledi.

''14 yıldır bir şey yapılmaması endişe verici''

Gaziemir’deki nükleer atıkları duyduğunda şaşırdığını ve eyleme katılma kararı aldığını belirten Kotik, “Bu olay dikkatimi çekti çünkü; benim ülkem nükleer konusunda dünyada en büyük acıyı yaşayan ülke. Bu Ukrayna'nın tüm vatandaşları için önemli bir konu çünkü; tüm vatandaşlarımızın üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. İnsanlar varsa hatalar da vardır. Sadece birinci öncelik, her zaman insan hayatı olmalıdır. 21. Yüzyıl’da bu sorunun hala devam ettiğini, insan hayatını etkileyebilecek kimyasalların hala yurttaşların yakınında olduğunu ve hükümetin 14 yıl boyunca hiçbir şey yapmadığını duyduğumda şaşırdım ve dehşete düştüm. Öylece geçip gidemezdim” dedi.

''Normal radyasyon seviyesi 0,1 iken, buradaki oran 832''

Gaziemir'deki alana ilişkin bilim insanlarının yaptığı çalışmalara baktığını ve atıklardan yayılan radyasyon oranını öğrendiğinde inanamadığını dile getiren Olga Kotik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gaziemir'deki radyasyon seviyesini öğrendim ve büyük bir şok yaşadım. Normal radyasyon seviyesi 0,1 iken, buradaki oran 832. Düşünün 832. İnsanların sağlıklı ve güvende kalması için bu oranın 50'den fazla olmaması gerekir ve burada yaşayanların hemen yanındaki seviye 832. Bu konu beni çok etkiledi çünkü; Çernobil ile ilgili kişisel bir hikâyem var. Babam Sovyetler Birliği'nde şoför olarak çalışıyordu, patlamadan iki gün önce yeterli şoför var denilerek eve gönderildi. Babam, memleketine döndükten birkaç ay sonra annem, hamile kaldı ve belki de babam geri gönderilmeseydi, şu an burada durma imkânım olmazdı. Bekçiler ona eve gitmesini, yeterince şoförün olduğunu söylediler. Belki o insanların şimdi çocukları yoktur ve orada çalıştıkları için hayatta bile değillerdir.”

''Bu insanların hayatları tehlikede ve hastalıklarla karşı karşıyalar''

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın atıkların temizlenmesi için verdiği mücadelenin çok önemli olduğunu vurgulayan Kotik, “Umarım hükümet bu durumda farklı davranır ve Sovyetler Birliği hükümetimizin hatalarını tekrarlamaz. Çünkü; bu insanların hayatları tehlikede ve hastalıklarla karşı karşıyalar. Dünya teknolojik olarak çok ilerledi. Umarım hükümet, bu teknolojiyi kullanarak burayı bir an önce temizler” dedi.