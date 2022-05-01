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Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Jolie'nin görüşmesi devam ederken uyarı sirenleri çalmaya başladı

01 Mayıs 2022 19:12

BM İyi Niyet Elçisi olarak görev alan ünlü oyuncu Angelina Jolie, aylardır savaşın devam ettiği Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Lviv kentine giden Jolie, görüşmeler sırasında çalan uyarı sirenleriyle apar topar daha güvenli bir alana tahliye edildi.

46 yaşındaki Jolie evlerinden olanlara yardım eden gönüllülerle konuşurken, sağlık görevlilerinin ve psikiyatristlerin günde 15 hastayla görüştüğünü öğrendi. Bu hastaların çoğunun yaşları 2 ile 10 arasında olan çocuklar olduğunu öğrenen Jolie, "Onlar şokta olmalılar… Travmanın çocukları nasıl etkilediğini biliyorum. Konuşmalarının ve kendilerini ifade etmelerinin onlara çok şey ifade ettiğini biliyorum" dedi.

Fakat Jolie'nin buradaki görüşmesi devam ederken uyarı sirenleri çalmaya başladı. Jolie ve yanındakiler apar topar sağlık merkezini terk ederek dışarıda bekleyen bir otomobile binerek uzaklaştı.

 

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