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Ukrayna | Video çektiği sırada uçakların bombardımanı altında kaldı

Harkov'da Rus saldırıları devam ediyor

02 Mart 2022 21:16

Ukrayna'da devam eden Rus saldırıları sırasında ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamaya çalışan bir gönüllünün yakınındaki binaya roket isabet etti.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinde en yoğun saldırılara maruz kalan Harkov'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Füze ve roket saldırılarının hedefi olan kentte sivillere yardım eden yerel bir gönüllü harabeye dönen binada kentteki son durumu takipçilerine görüntülü olarak aktarmaya başladığı sırada yakınında bulunan bir binaya roket isabet etti.

Kaynak: İHA

uçakların bombardımanı altında kaldıUkraynayardım gönüllüsü

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