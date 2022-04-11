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Ukrayna-Rusya savaşı: Buça'daki siviller katliamı anlatıyor

Batılı ülkeler Rusya'yı "savaş suçu" işlemekle suçladı

11 Nisan 2022 10:22

Uluslararası toplum, Ukrayna'nın başkent Kiev’in hemen yakınındaki Buça’da Rus birliklerin çekilmesiyle ortaya çıkan görüntülere sert tepki gösterdi, Batılı ülkeler Rusya'yı "savaş suçu" işlemekle suçladı.

Sosyal medyaya da yansıyan söz konusu görüntülerde, kent sokaklarının sivil giyimli kişilere ait çok sayıda cenaze ile dolu olduğu görülüyor. Aynı zamanda kentte toplu mezarlar da bulundu.

Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, bir aydan uzun süre devam eden Rus işgalinde 300'ü aşkın Buçalı'nın öldürüldüğünü açıkladı. Rus işgali sırasında Buça'da kalanlar, DW Türkçe'ye yaşananları anlattı.

 

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