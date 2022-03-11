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Ukrayna, Rus tankının imha edildiği anların görüntülerini yayınladı

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 16. gününde devam ediyor

11 Mart 2022 19:31

Ukrayna Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Rus ordusuna ait tankın imha ediliş görüntüsünü yayınladı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 16. gününde devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna ait bir tankın imha ediliş görüntüsünü yayınladı.

Sosyal medya hesaplarından imha görüntülerini yayınlayan Ukrayna Savunma Bakanlığı, “Tek atış tek isabet. Tüm tankçılar bu prensiple çalışıyor. Yaşasın Ukrayna, kazanacağız” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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