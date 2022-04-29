Ukrayna'nın Vinnitsya şehrinde, Rus yazar Maksim Gorki'nin heykeli yıkıldı

29 Nisan 2022 19:13
Ukrayna'nın batısındaki Vinnitsya şehrinde yer alan, ünlü Rus edebiyatçı Maksim Gorki'nin heykeli yetkililer tarafından kaldırıldı.
Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler tepki çekerken bir kullanıcı; "Onları bağışla Maksim, Rusların kültürel zenginliğini anlayacak entelektüel kapasiteye sahip değiller." ifadelerini kullandı.
Görüntülerde, Vinnitsya şehrinde yer alan Maksim Gorki heykelinin yetkililer tarafından vinç yardımıyla kaldırıldığı yer aldı.
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