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Ukrayna'nın Vinnitsya şehrinde, Rus yazar Maksim Gorki'nin heykeli yıkıldı

29 Nisan 2022 19:13

Ukrayna'nın batısındaki Vinnitsya şehrinde yer alan, ünlü Rus edebiyatçı Maksim Gorki'nin heykeli yetkililer tarafından kaldırıldı. 

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler tepki çekerken bir kullanıcı; "Onları bağışla Maksim, Rusların kültürel zenginliğini anlayacak entelektüel kapasiteye sahip değiller." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, Vinnitsya şehrinde yer alan Maksim Gorki heykelinin yetkililer tarafından vinç yardımıyla kaldırıldığı yer aldı. 

 

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