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Ukrayna'nın Vinnitsya kentinde silah deposuna yapılan saldırı kamerada

24 Şubat 2022 11:50

Rusya başlattığı askeri operasyonun ardından Ukrayna'nın Vinnitsya kentinde bir silah deposuna saldırı düzenledi.

Görüntülerde saldırı bölgesinden dumanların yükseldiği görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından bazı şehirlerde bomba sesleri duyulmaya başladı.

Başkent Kiev'de de siren sesleri duyuldu.

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