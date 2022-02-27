Ukrayna’dan gelen vatandaşlar: Hâlâ orada kalan arkadaşlarımız var, devletin onlara yardım etmesi lazım

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen ilk kafile, Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ülkeye girdi. Otobüsün içerisinde konuşan bir vatandaş ''Hâlâ orada kalan arkadaşlarımız var. Devletin onlara yardım etmesi lazım'' dedi.

Ukrayna’da devam eden çatışma bölgesinden Dışişleri Bakanlığı tarafından karayoluyla tahliye edilen ilk Türk kafilesi, otobüslerle Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ülkeye girdi. Sabah saatlerinde pasaport işlemleri yapılan vatandaşlar, yine otobüslerle İstanbul’a doğru hareket etti. 24 saatten fazla süredir yolda olan vatandaşlar, otobüsün içerisinde muhabirlere konuştu.

Ukrayna’nın Odessa şehrinden gelen kafiledeki bir vatandaş "2 gün süren yorucu bir yolculuk oldu. Odessa’da çatışma seslerini duyduk ve şahit olduk. Harkov’da ve Kiev’de kalan arkadaşlarımız da var. Allah onlara yardım etsin, onların durumu bizden daha kötü, biz kurtulduk ama onlar hâlâ orada. Devletin onlara yardım etmesi lazım. Romanya sınırında 2-3 saat bekledik, onun haricinde sıkıntımız yoktu’’ dedi.

Kafiledeki bir başka vatandaş ise, "Yaklaşık bir günden fazladır yollardayız. Romanya’da biraz bekledik. Buraya gelememiş, orada kalan arkadaşlarım var. Onlarla konuşuyorduk ve bomba seslerinin hâlâ duyulduğunu söylediler. Onlar da çok telaşlı, sığınaklarda kalıyorlar zaten’’ şeklinde konuştu.

Odessa’dan kafile ile birlikte gelen bir diğer vatandaş ise, "Dün akşam saat 20.00 itibarıyla Türk vatandaşları olarak konsoloslukta toplandık. Ukrayna sınırına otobüslerle hareket ettik. Ardından feribota binerek Romanya’ya geçtik. Oradan Köstence’deki başkonsolosluğumuza gittik. Oradan otobüsle Türkiye’ye geldik. Bulunduğumuz bölgede yaklaşık 10 kilometre ötemizde düşen bir bombanın sesini duymuştum’’ ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA