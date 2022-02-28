Ukrayna'daki Türk vatandaşı markete giderken bombalama anını görüntüledi

Ukrayna'da yaşayan Ege Gürel isimli genç, market alışverişi sonrası evine gitmek istediği sırada yakınlarındaki bombalama anını görüntüledi. Genç, sığınağa koştu.

Ukrayna'da yaşayan 22 yaşındaki Ege Gürel, yazılım mühendisliği üçüncü sınıfta eğitim gördüğü sırada yaşanan saldırılarda endişeli bekleyişini sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşan market önünde sıra bekleyen Gürel, market alışverişi sonrası evine gitmek istedi.

Dönüş yolunda bombalama başlayınca genç, koşar adımlarla sığınağa giderken, bir yandan da bombalama anını cep telefonuyla görüntüledi. Panik yaşayan Gürel, "Şu an tahliyemiz belli oldu. Eve gidiyoruz. Bombalar çok şiddetli. Gözümüzle gördük. Evin yakınlarına düştü" dedi.

Kaynak: İHA