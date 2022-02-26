Ukrayna'da Rus askerlerinin pusuya düşürüldüğü anlar kamerada

Kiev'e girmeye çalışan Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusunun direnişi sürüyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki ordunun yerleşim yerlerinde savaştığı görülürken Rus ordusuna ait bir askeri aracın pusuya düşürüldüğü anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medyada Ukrayna vatandaşları tarafından paylaşılan görüntülerde Ukrayna ve Rus ordusunun karşılıklı olarak sokaklarda savaştığı görüldü. Paylaşılan görüntülerden birinde Rus askeri aracının, Ukrayna askerinin çapraz ateşine maruz kaldığı anlar yer aldı.

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