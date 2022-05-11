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Ukrayna'da market rafları boşaltıldı

Savaş öncesi döneme göre bazı gıda ürünlerinde fiyatların iki katına çıktığı görüldü

11 Mayıs 2022 21:50

Rusya saldırıları devam ederken, Ukrayna’nın Çernihiv kentinde market rafları boş kaldı. Ülkenin diğer şehirlerine göre gıda ürünlerinin fiyatları iki katına çıktı.

 Odessa'da yaşanan saldırılar nedeniyle Romanya ve Moldova'dan gelen tırların geçişi kısıtlandığı için tedarik zinciri aksarken, Çernihiv’de zincir marketler savaş nedeniyle boşalan raflarını yeni ürünlerle doldurmakta güçlük çekiyor.

Çernihiv'de halk ise ürünlerin fiyatlarından şikayet ederken, savaş öncesi döneme göre bazı gıda ürünlerinde fiyatların iki katına çıktığı görüldü. (İHA)

UkraynaRusyaÇernihivGıda ürünleriMarket

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