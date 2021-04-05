Uğurcan Çakır, doğum günü hediyelerini çocuklara bağışlıyor

Milli Takım'ın ve Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, doğum günü hediyelerini UNICEF aracılığıyla çocuklara bağışlayacak.



Genç file bekçisi, UNICEF ile iş birliğine giderek ilaç ve besin bulmakta zorlanan çocuklar için kampanya başlattı.

5 Nisan 1996 doğumlu Çakır, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda “Doğum günü hediyelerimi UNICEF aracılığıyla ilaç ve besin bulamayan çocuklara bağışlıyorum. Siz de bana katılırsanız çok sevinirim. Alıcı mail kısmına mail@ugurcancakir.net yazarak bana mesajınızı da iletebilirsiniz. Mesajlarınızı tek tek cevaplamaya çalışacağım” ifadelerine yer verdi.