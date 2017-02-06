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Uğur Okulları'ndan MEB'e: Lise öğrenimi boyunca 8 kitap okuma zorunluluğu getirilsin

06 Şubat 2017 19:42

UĞUR Okulları, Yeni Müfredat Değerlendirme ve Öneriler Çalıştayı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) sunulmak üzere 200 sayfanın üzerinde 500’e yakın öneri ve değerlendirme raporu hazırladı. Uğur Okulları Lise ve Ortaokuldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Kulaberoğlu, Çalıştayı önemsedikleri, hazırladıkları önerilerin akademik ve güçlü bir rapor olduğunu belirterek şu önerleri sundu; "Raporumuzdaki önerilerimzden örnek vermek gerekirse; bir öğrenci lise öğrenimi boyunca 8 kitap okuması zorunluluğu getirildi. Biz bunu çok değerli olarak kabul ediyoruz, detaylarını raporumuzda paylaşıyor olacağız. Bir diğer konu; Milli Eğitim Bakanlığı, bir süredir kitaplarını farklı yayınevlerine, farklı yazarlara yazdırıyor, ama baktığınızda bu kitapların her birinin içeriğinde dahi farklılıklar gözlemlenebiliyordu. Bizim bu çalıştayımızdan çıkan konsolide bir öneri; Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir komisyon oluşturarak her tarafa aynı yönergeyi verecek, her tarafta aynı içeriklerin kullanılacak olduğu bir komisyon kitabının gerekliliğini vurguluyoruz. Okullar arasındaki senkronizasyonun içerik ve uygulama senkronizasyonunu sağlayacak olduğu gibi, Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM’nin de senkronize olması gerekiyor. Bu çalışmamızdaki önerilerimizden bir tanesi de, önümüzdeki yıldan itibaren kademeli olarak uygulanacak olan müfredatla ilgili olarak ÖSYM’nin de bir geri bildirim vermesinin gerekliliğini özellikle paylaşıyoruz"

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Uğur OkullarıMEBönerieğitimrapormüfredatçalıştayNevzat Kulaberoğlu

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