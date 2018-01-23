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Uğur Mumcu ölümünün 25.yılında anılıyor: Uğurlar olsun, bir keskin kalem, bir kırık gözlük...

23 Ocak 2018 19:41

24 Ocak 1993 Pazar günü arabasına yerleştirilen bomba ile katledilen gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 25. yılında çarşamba günü anılacak. Panellerle, söyleşilerle, fotoğraf sergileriyle, adına verilen ödüllerle anısı yaşatılan Mumcu için düzenlenen anma programlarının merkezi Ankara olacak. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Çankaya Belediye ve Yenimahalle Belediyesi'nin düzenlediği 25. Adalet Demokrasi Haftası etkinlikleri, 24-31 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adalet ve Demokrasi Haftası'nın 24 Ocak programı saat 12.00'de “Uğur Mumcu Sesleniyor” etkinliğiyle başlayacak. Karanfil ve mumlarla Uğur Mumcu'nun sokağında düzenlenen etkinliğe Selda Bağcan katılacak.

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