T24 LogoT24 Logo
Haberler

Uğur Kurt'un anne ve babasından Erdoğan'a: Verdiğin sözü tut

26 Nisan 2017 19:25

Okmeydanı'nda, cenaze törenine katılmak için beklerken polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt davasında 3 yıldır tutuksuz yargılanan sanık polis Sezgin Korkmaz’a para cezası verilmesine aileden tepki geldi. Kurt'un annesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine söz verdiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanına güveniyorum. Elini uzatsın, verdiği sözü tutsun. Gerekirse yanına gideceğim. Duysun, işitsin, bana elini uzatsın" dedi. Karara tepki gösteren 66 yaşındaki baba Kemal Kurt, "12 bin lira ceza vermişler. Ben idamla yargılanmasını talep ediyordum. Benim oğlum nasıl gittiyse o da aynı şekilde cezasını çeksin istiyordum. O hakimin verdiği kararı vicdanı bunu kabul ettiyse rahat uyuduysa ben birşey diyemiyorum. Allah'a havale ediyorum. 12 bin lira ceza nedir ki? Gelsin ben ona 50 bin 100 bin vereyim oğlumu geri versin bana" diye konuştu.

ETİKETLER

Uğur KurtErdoğanvideo

Diğer Videolar

Soğukta patilerini kaybeden kediye dört protez pati takıldı

İçişleri Bakanlığı bir video ile anlattı: Aracınız hangi durumlarda çekilir

Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı

İzmir'de kadın cinayeti | Boşandığı erkek tarafından öldürüldü

Türkiye'nin en yaşlı Ardıç ağacı, yoğun kar yağışına dayanamadı

YSK Başkanı'nın "Dünyanın en iyi seçim kurullarından biriyiz" sözlerine CHP'li Topcu'dan videolu yanıt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24