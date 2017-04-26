Uğur Kurt'un anne ve babasından Erdoğan'a: Verdiğin sözü tut

Okmeydanı'nda, cenaze törenine katılmak için beklerken polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt davasında 3 yıldır tutuksuz yargılanan sanık polis Sezgin Korkmaz’a para cezası verilmesine aileden tepki geldi. Kurt'un annesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine söz verdiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanına güveniyorum. Elini uzatsın, verdiği sözü tutsun. Gerekirse yanına gideceğim. Duysun, işitsin, bana elini uzatsın" dedi. Karara tepki gösteren 66 yaşındaki baba Kemal Kurt, "12 bin lira ceza vermişler. Ben idamla yargılanmasını talep ediyordum. Benim oğlum nasıl gittiyse o da aynı şekilde cezasını çeksin istiyordum. O hakimin verdiği kararı vicdanı bunu kabul ettiyse rahat uyuduysa ben birşey diyemiyorum. Allah'a havale ediyorum. 12 bin lira ceza nedir ki? Gelsin ben ona 50 bin 100 bin vereyim oğlumu geri versin bana" diye konuştu.