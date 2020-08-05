T24 LogoT24 Logo
Haberler

Uğur Gürses: Siyaset ve hukuk normalleşmeden ekonomi toparlanmaz; rakamlarla oynanırsa Arjantin örneği ortada

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Murat Sabuncu'ya yorumladı

05 Ağustos 2020 16:32

Ekonomi yazarı gazeteci Uğur Gürses, adalet ve hukuka güvensizliğin giderilmesinin, ekonominin toparlanması açısından önemli olduğunu söyledi. Daha önce enflasyon rakamları ile oynayan Arjantin'in içine düştüğü derin ekonomik çıkmazı örnek veren Gürses, açıklanan ekonomik verilere güvensizlik olduğun vurgu yaparak "Rakamlarla oynanırsa Arjantin örneği ortada" dedi. 

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin nedenlerini, dolar ve altındaki yükselişi ve hükümetin ekonomi politikalarının eksi ve artılarını Murat Sabuncu'ya yorumladı. 

Doların yükselişi ve TL'nin uluslararası piyasadaki 'eriyişinin' nedenlerini yorumlayan Gürses, hükümetin ekonomi politikalarındaki tutarsızlıkları ve bunun vatandaşın cebine nasıl yansıdığını anlattı. 

Gürses, siyaset ve hukuka olan güvensizliği işaret ederek, "Bunlar normalleşmeden ekonomi toparlanmaz" dedi. Altın fiyatlarındaki artışın nedenine de dikkat çeken Gürses, , "Türkiye'de 2019 içerisinde darphanenin bastığı Cumhuriyet Altını kabaca 39 ton, 2020’nin ilk 6 ayında ise 34 ton basılmış. Vatandaşı altın almaya teşvik etmişiz" dedi.

Gürses, Merkez Bankasının raporlarında yer alan rakam ve öngörüleri de paylaşarak "Türkiye reel sektör borcu ile şampiyon, Ankara'daki günlük kaygılarla yürütülen bir ekonomi politikası var" dedi. 

 

 

 

ETİKETLER

Ekonomi yazarı gazeteci Uğur Gürsesmurat sabuncudolar neden yükseliyoraltın neden yükseliyorekonomik krizswap nedirerken seçimekonomik güvensizlikmerkez bankasırezerv

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Eylül 2020

Muharrem İnce’yi kızdıran sözler: Seninle fotoğraf çektirirsem yarın defterim dürülür

Kapıyı kırıp bahçeye giren ayının, ev sahibini uyandırdığı anlar!

Kaza sonrası alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan baba ile küçük kızının duygusal anları: O anki psikoloji çok farklı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ölü bulunan Gülay Uygun’un oğlu ve kocası Müge Anlı’yı suçladı:...

Zeynep Bakşi Karatağ oyuncu Fırat Çelik'le Neşet Ertaş türküsünde buluşmasını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Adana'da tavuk döner siparişi veren kişi, "mayonez ister misiniz" sorusundan...

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Jet Fadıl'a, Ensar Vakfı'na 'Türkiye seninle...

Sabah yazarı Hıncal Uluç: Bu ülkenin en sahtekâr futbolcusu unvanına...

İçişleri Bakanı Soylu: Geçen gün bir söz söyledim, çok hoşuma...

"Beyin ameliyatı olan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umut kesildi"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ölü bulunan Gülay Uygun’un oğlu ve kocası Müge Anlı’yı suçladı:...

Zeynep Bakşi Karatağ oyuncu Fırat Çelik'le Neşet Ertaş türküsünde buluşmasını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24