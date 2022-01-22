Uğur Dündar, RTÜK Başkanı Şahin'e seslendi: Haddinizi bilin

Gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programında RTÜK’ün TELE1 hakkında inceleme başlatma kararı alması tartışıldı. Programda, kanala verilen cezalardan kendini sorumlu hissettiğini belirten Dündar, RTÜK'e seslenerek "Dimdik habercilik yapan, halkın gerçekleri öğrenme hakkının dışında hiçbir gücün önünde eğilip bükülmeyen bir yayıncı var. Haddinizi bilin" dedi.

TELE1’de yayınlanan Demokrasi Arenası programını sunan gazeteci Uğur Dündar, RTÜK’ün TELE1’e verdiği cezaları eleştirerek RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e tepki gösterdi.

"Haddinizi bilin"

Uğur Dündar, RTÜK'ün cezalarına ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Örtülü de olsa beni ve Sedef Kabaş’ı hedef gösteriyorsunuz. Sayın Şahin açıkça, delikanlı gibi mertçe çıkın, ‘Ey Uğur Dündar’ biz senin toplumun sana güvenmesinden, senin ağzından çıkan sözlerden son derece rahatsızız. O nedenle seni ekrandan silmek istiyoruz’ deyin ben de bırakayım bu işi. Yüreğiniz varsa bekliyorum bunu. Sizden korkan sizin gibi olsun. Aba altından sopa göstermekle, sosyal medyada hedef yapmakla bizi ürkütemezsiniz. Bunu biz de yazıyoruz kenara. Biz de notlar alıyoruz. Merak etmeyin.

Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur. Sizin karşınızda yarım asırdır alnı açık dimdik habercilik yapan, halkın gerçekleri öğrenme hakkının dışında hiçbir gücün önünde eğilip bükülmeyen bir yayıncı var. Haddinizi bilin.

Sizin adınız unutulacak; RTÜK koltuğundan, başkanlık koltuğundan kalktığınızdan çok kısa bir süre sonra sizin adınız unutulacak ama bizim adımızı nesiller boyu dilden dile anlatacaklar. Hele bu dönemde eğilmediğimiz, kapı kulunuz olmadığımız için toplum bizi unutmayacak."