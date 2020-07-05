Uğur Dündar'dan İBB'nin 'Fatih' tablosu için 'Ne olduğu belli değil' diyen İlhan Kesici'ye: Onun adına çok üzüldüm!

Gazeteci Uğur Dündar, İBB'nin 'Fatih' tablosu için 'Ne olduğu belli değil' diyen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'ye "Sotheby's ve Christies'deki uzmanları güldüreceğinden hiç kuşku duymadığım sözlerin bizzat İlhan Kesici tarafından dile getirildiğini farkettiğimde de onun adına çok üzüldüm!" sözleriyle tepki gösterdi.

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu programa katılan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İBB’nin Londra’daki dünyaca ünlü Christie’s müzayede salonunda satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunun sahte olabileceğini ifade etti. Kesici, yayında Fatih tablosu için “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi 'Bellini' diye bu çok ayıp… Ekrem İmamoğlu’nun aldığı Fatih tablosu sahtedir. Gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp. ‘Yaşa var ol böyle Belediye Başkanı görülmüş değil, Bellini’nin tablosunu getirdi’ diye… Tabloyu ister al, ister alma, ama bunu ‘Bellini’ diye satma. Bellini olsa 6 buçuk milyon lira değil, 6 buçuk milyar lira ederdi. Bellini diye birisinin tablosu olacak veya Bellini ayarında bir ressam Fatih tablosu yapacak, müzayede organizasyonu bunun ne olduğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir mi?” ifadesini kullandı.

Kesicinin yayında söylediklerinin yer aldığı videoyu Twitter'da alıntılayan Uğur Dündar Kesici için şu ifadeyi kullandı.

"Bu konuşmayı yapan kişinin ilk anda Sn.İlhan Kesici'nin taklidini yapan bir trol olabileceğini düşündüm. Sotheby's ve Christies'deki uzmanları güldüreceğinden hiç kuşku duymadığım sözlerin bizzat İlhan Kesici tarafından dile getirildiğini fark ettiğimde de onun adına çok üzüldüm!"