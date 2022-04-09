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Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e: Tıpkı soyadı gibi küçüldüğünün farkında değil

09 Nisan 2022 11:51

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, bugün başkan seçimi için sandık başına gitti. Adaylardan Uğur Dündar, mevcut Başkan Vefa Küçük'e yaptığı göndermeyle salonu salladı. Dündar, "Adaylığımdan küçük bir grup memnun olmadı. Hatta tek kişilik bir ordu diyebiliriz. Kullandığı kelimelerle bu büyük makamı kirletiyor, tıpkı soyadı gibi küçüldüğünün farkında değil" dedi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde üyeler Yüksek Divan Kurulu'nun yeni başkanını seçmek için bir araya geldi. Adayların birbirine yaptığı göndermeler dikkat çekti. Uğur Dündar'ın kürsüden Vefa Küçük'e göndermesi ise deprem etkisi yaptı.
 

"Vefa Bey, bırakın divan kurulu üyesini, Fenerbahçe kongre kartını cebine koymuş bir üyeye bile yakışmayan çirkinlikteki ifadeleriyle bana zerre kadar zarar veremez. Fakat sizlere saygısızlıkta bulundu. Kendisini önce Allah'a, sonra da sizlere havale ediyorum. Adaylığımdan memnun olmayan küçük bir grup da oldu. Hatta tek kişili bir ordu da diyebiliriz. Adı Vefa Küçük... Süreç boyunca kullandığı kelimelerle bu büyük makamı kirletiyor, küçültüyor. Ne yazık ki, soyadı gibi küçüldüğünün de farkında değil." ifadelerini kullandı. 

FenerbahçeYüksek Divan KuruluUğur DündarVefa KüçükFaruk Ilgaz Tesisleri

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