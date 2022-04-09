Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e: Tıpkı soyadı gibi küçüldüğünün farkında değil

"Vefa Bey, bırakın divan kurulu üyesini, Fenerbahçe kongre kartını cebine koymuş bir üyeye bile yakışmayan çirkinlikteki ifadeleriyle bana zerre kadar zarar veremez. Fakat sizlere saygısızlıkta bulundu. Kendisini önce Allah'a, sonra da sizlere havale ediyorum. Adaylığımdan memnun olmayan küçük bir grup da oldu. Hatta tek kişili bir ordu da diyebiliriz. Adı Vefa Küçük... Süreç boyunca kullandığı kelimelerle bu büyük makamı kirletiyor, küçültüyor. Ne yazık ki, soyadı gibi küçüldüğünün de farkında değil." ifadelerini kullandı.