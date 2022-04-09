Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e: Tıpkı soyadı gibi küçüldüğünün farkında değil

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, bugün başkan seçimi için sandık başına gitti. Adaylardan Uğur Dündar, mevcut Başkan Vefa Küçük'e yaptığı göndermeyle salonu salladı. Dündar, "Adaylığımdan küçük bir grup memnun olmadı. Hatta tek kişilik bir ordu diyebiliriz. Kullandığı kelimelerle bu büyük makamı kirletiyor, tıpkı soyadı gibi küçüldüğünün farkında değil" dedi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde üyeler Yüksek Divan Kurulu'nun yeni başkanını seçmek için bir araya geldi. Adayların birbirine yaptığı göndermeler dikkat çekti. Uğur Dündar'ın kürsüden Vefa Küçük'e göndermesi ise deprem etkisi yaptı.