Uğur Dündar adaylığını açıkladı; salona Müjdat Gezen ve Aykut Kocaman ile girdi

Gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na adaylığını açıklayacağı salona Müjdat Gezen ve Aykut Kocaman ile girdi.

Gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Uğur Dündar, toplantının yapılacağı salona sanatçı Müjdat Gezen, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman ile birlikte girdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Dündar, “Bizim ailemizde Fenerbahçelilik Kuvayı Milliyecilikten geçen bir aile mirasıdır” diye konuştu.

Uğur Dündar şöyle konuştu:

“Ne kazandıysak anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık, yüz defa vergi denetiminde geçtik hala geçiyoruz ama hiçbir açığımız bulunamadı. Böylesine zor koşullarda kazanılan paramızı harcamaya gelince hiç unutmuyorum 2001 krizinde başkanımız Aziz Yıldırım yana yakıla kredi arıyor ama para bulamıyor. O sırada bankalar iflas edecek diye söylentiler vardı. Ben de o güne kadar biriktirdiğim ne kadar param varsa, ‘Sevgili başkan’ dedim. ‘Benim hayatım boyunca biriktirdiğim param evde, onu getireyim vereyim Fenerbahçe için harcayın.' Başkanımız Aziz Yıldırım’ın hep yanında oldum. İzmir’de olduğum için 7 yıl boyunca hiçbir YDK toplantısına katılamadım.”

Vefa Küçük'e yanıt

Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük’ün "Uğur Dündar beni iyi dinle, seni düelloya davet ediyorum" sözlerine yanıt veren Dündar, “Ben herkese başarılar diliyorum. Her şey Fenerbahçe için olması gerektiğin biliyorum. Kavgadan düellodan, rövanştan bahsedersek çok ayıp ederiz” dedi.