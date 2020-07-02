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Ufukta Alman turist görünmüyor

Fulya Canşen, Almanya'nın Koronavirüs Günlüğü'nde anlattı

02 Temmuz 2020 17:38

Fulya Canşen

Köln

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün Almanya'da temaslarda bulundu. Türk bakanların temasları çerçevesinde Çavuşoğlu ilk olarak Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi ise Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı oldu. Alman Bakan Heiko Maas, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin seyahat uyarısını kaldırma talebini inceleme sözü verdi. Uyarıyı kaldırma konusunda AB ile ortak hareket ettiklerinin altını çizen Maas, AB'nin seyahat uyarılarını kaldırmak konusunda ilk adımları attığını ve bu adımların devam edeceğini belirtti.

Çavuşoğlu da "güvenli bir ortamda sağlıklı bir ortamda Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını" söyledi. Türkiye'deki bütün tesislerde önlemlerin alındığını ve Alman uzmanlar tarafından da denetlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesinin önemli olduğunu söyledi. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de Türk gemilerinin bir Fransız askeri gemisini taciz ettiği konusuna NATO'ya doğruyu söylemediğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'nin gemileri kilit atmamıştır. Raporlarla belgelerle biz bunu kanıtladık" dedi. Çavuşoğlu Fransa'dan özür beklediklerini de sözlerine ekledi.

İki dışişleri bakanının basın toplantısındaki en önemli cümleyi Alman bakan Heiko Maas kurdu. Maas, seyahat uyarısının turistler için geçerli olduğunu söyledi. Bu durumda, Almanya’da yaşayan ve Alman vatandaşlığına geçmiş Türkler turist sayılacak mı? Ya hiç Alman vatandaşı olmayanlar ne olacak? Onlar rahat rahat Türkiye’ye girip çıkabilecekler mi? Girip çıktıklarında karantina uygulamasından muaf tutulacaklar mı? Ya salgın artar da Türkiye’den dönemezlerse ne olacak? İşverenler şimdiden Türkiye kökenli çalışanlarına baskı yapmaya, bu durumu onları işten çıkarmak için gerekçe olarak kullanmaya başladılar bile. Ya Türkiye’de aile birleşimi ile Almanya’ya gelmeyi bekleyen yüzlerce eş ne olacak? Ya da Şengen vizesi alıp Avrupa’ya gelmeyi bekleyenlerin yanan vizesi için ne planlanıyor? Aynı prosedürü bir kez daha yaşayıp, bir kez daha mı para harcayacaklar? Daha bunun gibi yanıtlanmayı bekleyen pek çok soru var.

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