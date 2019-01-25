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UFC'nin yıldız dövüşçüsü, kadına saldıran adamı yerden yere vurdu

25 Ocak 2019 13:35

Bosna’nın ünlü UFC dövüşçüsü Denis Stojnic, Sarajevo’da işlettiği gece kulübünün çıkışında savunmasız bir kadına saldıran adamı tartakladı ve dünya gündemine oturdu.

Ülkesi Bosna Hersek’te ‘Dorian Gray’ isimli bir gece kulübü işleten “Tehdit” lakaplı 38 yaşındaki sporcu, sokak ortasında saldırıya uğrayan kadına kahramanca yardım etti.

Mekanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gece kulübünden çıkan kadın, peşinden gelen bir erkek tarafından saldırıya uğruyor.

Kadını saçlarından tutan ve etraftaki arabanın camına kafasını vuran adamı gören Denis Stojnic, koşarak olayın yaşandığı yere gidiyor ve saldırgan adamı kısa sürede etkisiz hale getiriyor.

Olay hakkında açıklama yapan Stojnic, “Güvenlik kamerasına baktığım sırada benden bile kalıplı olan bir adamın kadının kafasına yumruk attığını gördüm. Hemen dışarıya çıkarak saldırganı etkisiz hale getirdim” ifadelerini kullandı.

UFC DÖVÜŞÜ NEDİR?

Ultimate Fighting Championship (UFC) ABD'li karma dövüş sanatları organizatör şirketidir. Dünyanın önde gelen birincil MMA promosyonudur ve sporda üst sıralarda yer alan dövüşçülere sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri merkezli UFC'de dünya çapında etkinlikler yapılmaktadır. İlk Ultimate Fighting Championship etkinliği 12 Kasım 1993 tarihinde Denver, Colorado'daki McNichols Sports Arena'da yapıldı. İlk Ultimate Fighting Championship yarışmalarının amacı küçük kurallarla boks, Brezilya Jiujitsusu, sambo, güreş, Muay Thai, karate, judo ve diğer dövüş türleri arasında en etkili dövüş sanatını belirlemekti. Sonraki turnuvalarda dövüşçüler birden fazla dövüş türünü benimsemeye başladı ve şirket dolaylı yoldan bugünkü karma dövüş sanatları tarzına geçmiş oldu.

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