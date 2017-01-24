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Uçurum kenarındaki tartışma ölümle bitti!

24 Ocak 2017 20:13

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 32 yaşındaki Özgür Özakın ile aynı yaştaki nişanlısı Zeynep Nida Sözeri, uçurum kenarında tartıştıkları sırada 100 metre yükseklikten deniz kenarına düşerek öldü. Çift, iddiaya göre uçurum kenarında tartışmaya başladı. Bu arada dengesini kaybeden Özgür Özakın ve Zeynep Nida Sözeri, 100 metrelik uçurumdan deniz kenarına düştü. Çiftin yanında gelen arkadaşının çığlıkları üzerine çevrede bulunanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada, Köseağzı piknik alanı işletmecisi Nazım Tıngaz yaptığı aramada genç çiftin cesetlerini buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de çiftin öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi ardından Özakın ve Sözeri'nin cesetleri Ereğli Belediyesi'ne ait cenaze aracına konuldu.

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ZonguldakEreğliÖzgür ÖzakınZeynep Nida Sözerinişanlı çiftöldü

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