Uçaktan inen siyah vatandaşı Trabzonspor'un yeni transferi zannettiler

Trabzonspor, Stoke City'nin forveti Benik Afobe'yi transfer etti. Siyah forvet Afobe Trabzonspor’la anlaşmasının ardından Trabzon’a geldi.

Londra'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen Afobe, daha sonra akşam saatlerinde Trabzon'a geldi.

Trabzon'da basın Afobe’yi görüntülemek için havalimanına gitti. Ancak basın, havalimanından çıkan bir siyah vatandaşı Afobe zannedip görüntülemeye çalıştı. O sırada siyah vatandaş görüntülenmesi gereken kişinin arkada olduğunu işaret etti.

Bunun üzerine gazeteciler Afobe'yi görüntülediler.