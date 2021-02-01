Uçakta peçe-maske tartışması

Sosyal medyada bir kullanıcı, bindiği uçakta taktığı peçenin maske olarak kabul edilmemesi üzerine yaşanan tartışmaya ait görüntüleri yayınladı.

Havayolu çalışanları, söz konusu bez maskelerin uçakta geçerli olmadığını söyleyip kadına maske takması için ısrar ederken, kadın ise peçesinin maske yerine geçtiğini, Sağlık Bakanlığı'nın bezden maske yapımına dair bilgilendirmeler yaptığını dolayısıyla maske takmayacağını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine bazı kullanıcılar kadının haklı olduğunu savunurken bazı kullanıcılar da ulaşımda cerrahi maske takılması gerekliliğini ve bunun zorunluluk olduğunu aktardı.