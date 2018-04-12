Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın adı hangar ve uçağın üzerine yazıldı

İran'da 11 Mart'ta düşen Başaran Holding'e ait Challenger 604 tipi uçakta, şirketin sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina hayatını kaybetmişti. İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda düşen uçağın bağlı olduğu MC Air şirketi inşa ettiği hangarın giriş kapısına dev boyutlarda ‘Mina' yazıldı. Kokpitaero'nun haberine göre, Hüseyin Başaran, kızı Mina ve oğlu Can'ın isimlerinin ilk harflerini alarak MC Havacılık şirketini kurmuştu. Trabzonlu olan Başaran, İran'daki kazada düşe Challenger 604 tipi uçağına da TC-TRB tescili almıştı. Şirketin ikinci uçağı ise uzun menzilli TC-FRK tescilli Global Express'ti. Geçen yıl operasyon ve bakım yetkilerini alan MC Air, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 6 bin 800 metrelik hangar inşaatına başladı. Önemli ölçüde tamamlanan hangar toplam 10 milyon dolara mal oldu. Kazadan sonra Hüseyin Başaran, hangar konusunda kararını vermediği havacılık çevrelerince konuşuluyor. Başaran'ın hangarı satıp havacılık şirketini kapatabileceği de gelen bilgiler arasında. Kazanın ardından MC Air'in filosunda tek uçak kaldı. TC-FRK tescilli Global Express, hangarın önündeki apronda bulunuyor. Uçak bir süredir uçmuyor.