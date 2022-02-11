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Uçağa yılan girdi, acil iniş yapıldı

Uçağın üst kompartımanında bulunan yılan, yolcular tarafından görüntülendi

11 Şubat 2022 20:07

Malezya’da bir uçak, kompartımana giren yılan nedeniyle acil iniş yaptı. Uçağın üst kompartımanında bulunan yılan, yolcular tarafından görüntülendi.

Malezya’da başkent Kuala Lumpur’dan Tawau’ya giden AirAsia Havayolu’na ait bir uçağa yılan girdi.
 
Uçağın üst kompartımanında bulunan yılan, yolcular tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından AirAsia’nın baş güvenlik görevlisi Liong Tien Ling olayla ilgili yaptığı açıklama, “AirAsia, Perşembe günü Kuala Lumpur'dan Tawau'ya yapılan uçuşta meydana gelen olaydan haberdar. Kaptana haber verilir verilmez, uçak dezenfekte edilmek üzere Kuching’e yönlendirildi” dedi.
 
Kaptanın, yolcuların ve mürettebatın güvenliğine öncelik vererek “uygun önlemi” aldığını söyleyen Ling, “Misafirler ve mürettebat hiçbir zaman risk altında değil” ifadelerine yer verdi.
 
Kaynak: İHA
 
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