Üç Kuruş dizisinden yeni fragman; Ercan Kesal kadroda

Show TV'de pazartesi akşamları Çukur'un yerine ekrana gelecek olan Üç Kuruş dizisinden yeni fragman yayınlandı. Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade ile birlikte, daha önce Çukur'da oynayan Ercan Kesal, Uğur Yıldıran ve Mustafa Kırantepe de başrollerde yer alıyor. Dizide mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alınıyor.

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un birinci bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu. Geçtiğimiz sezon sonunda final yapan Çukur'da İdris Koçovalı karakterini canlandıran usta oyuncu Ercan Kesal, Üç Kuruş'la ekranlara dönüyor.