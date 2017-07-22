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Üç kişilik bir ilişki mümkün mü? Kolombiya'da birbiriyle evlenen 3 erkek ilişkilerini anlatıyor

22 Temmuz 2017 18:32

Kolombiya'da üç erkeğin medeni birlikteliğe girmesine yasal olarak izin verildi. Medellin kenti noterinden alınan bu onay Kolombiya ve dünyada bir ilk. Kolombiya'da eşcinsel evlilikler Nisan 2016'da yasal hale gelmişti. Guardian gazetesinin haberine göre Alejandro Rodriguez, Manuel Bermudez ve Victor Hugo Prada, Medellin kentinde noter onayıyla üçlü medeni birlikteliklerini resmileştirdi. Yerel medya olayı "ilk üçlü eşcinsel evlilik" şeklinde haberleştirdi. 23 yaşındaki Prada gazeteye açıklamasında "Özel olanı herkese açmak istedik. Bunu saklamamız için bir neden yok. İnsanların farklı aşk ve aile türleri olduğunu anlamalarına yardım ediyoruz" dedi. Rodriguez, Bermudez ve Prada'nın medeni birliktelikleri yasal olarak evlilik sayılmıyor. Üçlünün belgelerini hazırlayan avukat German Rincon-Perfetti "Kolombiya yasalarına göre evlilik iki kişi arasında yapılır. Bu yüzden 'özel miras birlikteliği' şeklinde yeni bir terim yarattık" dedi. Belgede üçlünün bir aile ve her birinin diğerinin yasal eşi olduğu ifadeleri yer alıyor. Prada "Biz aynı evde yaşayan üç arkadaş değiliz. Biz üçlü bir aileyiz. Bundan önce de bir aileydik. Belgeler bunu sadece resmileştirmiş oldu" diyor. "Dörtlü tören" 18 yıldır beraber olan Bermudez ve Rodriguez Kolombiya'da 2000'de medeni birliktelik hakkını kazanan ilk eşcinsel çift. Ülkenin anayasa mahkemesi 16 yıl sonra eşcinsel evlilikleri onayladı. Birlikteliklerinin 8 yılında Alex Esneider Zabala ile üçlü ilişki yaşayan çifte dört yıl önce de Prada katılmış. Dörtlü birlikteliklerini kutlamak için bir tören düzenlemeyi planlıyordu. Ancak Zabala mide kanserine yakalanmasının ardından hayatını kaybedince, geride kalan eşleri törenin yeterli olmayacağını düşünmeye başladı. Bermudez "Kendimizi bir aile olarak görsek de Alex'in eşleri olarak tanınmak için büyük mücadele verdik" diyor. Bunun üzerine geride kalan üçlü, ilişkilerini resmileştirmek için harekete geçti. Bermudez ve Rodriguez'in medeni birliktelik belgelerini hazırlayan avukat Rincon-Perfetti de yardıma hazır olduğunu açıkladı. Rincon-Perfetti dünyada üç erkeğin çokaşklı bir ilişkide yasal onay aldığı başka bir vaka olmnadığını söylüyor. "Pek çok üçlü ilişki gizli kapaklı yürüyor" diyen avukat Rincon-Perfetti bu örneğin ardından diğer çokaşklı ilişki yaşayanların da benzer bir yasal statü için harekete geçebileceğini söylüyor. Ancak bu tür adımlar ülkedeki muhafazakarların tepkisine yol açıyor. Muhafazakar gruplar eşcinsel evliliklere izin veren kararın iptal edilmesi ve Medellin kentinde üçlü birlikteliğe onay veren noterle ilgili disiplin soruşturması başlatılması çağrıları yapıyor. Üçlü ve avukatları ise medeni birlikteliğin iptal edilemeyeceğini savunuyor. Bermudez ve Rodriguez ikili ilişkilerini 18 yıllık geçmişlerinde pek çok kez kutladı ancak gelecek aylarda yapılacak üçlü düğün töreni bir ilk olacak. Üçlünün düğününde nikahı bir kadın rahip kıyacak ve her bir damat su, ateş, toprak temalarındaki dansla temsil edilecek. Dördüncü, hava dansı ise ölen eşleri Zabala'yı temsil edecek.

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