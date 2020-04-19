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Üç gün önce mühürlenen villaya yine kumar baskını

19 Nisan 2020 11:04

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmanın kısıtlandığı Manisa’nın Salihli ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen villaya düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 19 kişiye 67 bin 298 lira para ceza kesildi. Aynı villaya 15 Nisan tarihinde de baskın yapılmış ve villa mühürlenmişti.

Salihli’nin Barış Mahallesi'nde bir villada kumar oynatıldığı ihbarını alan Salihli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri villaya baskın düzenledi. Çilingir yardımı ile girilen villada oyun kartları, yaz boz kağıtları ile poker masası ele geçirildi.
Baskında 3'ü kadın 19 şüpheliye kumar oynadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 67 bin 298 lira para ceza verilirken, villa mühürlendi. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden 6’sının 15 Nisan tarihinde düzenlenen operasyonda yine haklarında işlem yapıldığı belirtildi.

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