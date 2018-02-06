Üç gün cezaevinde kalan Seren Serengil: Hapishanede zor günler geçirdim

Seren Serengil'e sunuculuğunu yaptığı televizyon programında Gülben Ergen'in aleyhinde yaptığı yayınlar nedeniyle İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nce verilen ihtiyati tedbir kararına uymayınca hakkında verilen 3 gün zorlama hapis kesinleşmiş, cuma günü İstanbul Adalet Sarayı'nda infaz işlemleri yapılan Serengil, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 3 gün geçirmişti. Dün tahliye olan Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı 'Duymayan Kalmasın' programına katıldı ve "3 gün de olsa çok şey değişti, çok zor günler geçirdim" dedi.