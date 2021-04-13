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“Üç dönem AKP’ye oy verdim” diyen esnaf: Artık çocuklarımın yüzüne bakamıyorum

"Biz bunu hak etmiyoruz”

13 Nisan 2021 19:35

Şırnak’ta esnaf ziyaretleri sırasında DEVA Partisi Ali Babacan’a dert yanan bir esnaf “Bütün bölge halkı aç, işsiz... Üç dönem Ak Parti’ye oy verdim ve artık isyan ediyorum. Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum artık. Neden bunu yaşıyoruz? Biz bunu hak etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan'ı Ali Babacan'ın hafta sonu Şırnak'ta gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında bir esnafın AKP'ye olan sitemi dikkat çekti.

Covid-19 salgını sürecinde devletten destek görememekten şikayet eden, sorunlarını dinlemeyen kaymakam ve belediye başkanını eleştiren bir esnaf derdini Babacan'a şöyle anlattı:

"Bütün bölge halkı aç, işsiz… Hangi ekonomik destek paketi bize destek oluyor? Kaymakam ve Belediye Başkanı'na ulaşamıyoruz. CİMER'e yazı mı yazmamız gerekiyor, illa ki şikayet mi etmemiz gerekiyor? Biz ne yapacağız? Hangi devlet yetkilisi Cizre'ye gelecek vatandaşı dinleyecek? İntihar mı edelim? Kirada oturuyorum. 14 çocuğum var, hiçbirini okutamıyorum.  Sonra bize diyorlar ki çocuklar serseri olmuş, cahil kalmış, uyuşturucu kullanmış.

Bütün Cizre uyuşturucu batağına girmiş. Şu an benim oğlum uyuşturucu batağına düştü. Gençlerimiz işsiz, hepsi uyuşturucu batağına düşmüş. Cizre'nin bir an önce uyuşturucudan kurtulması lazım. Devlet neden buna çözüm bulmuyor? Biz arıyoruz ilgilenilmiyor. Üç dönem Ak Parti'ye oy verdim ve artık isyan ediyorum. Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum artık. Neden bunu yaşıyoruz? Biz bunu hak etmiyoruz."

devapartibabacanesnafakp

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