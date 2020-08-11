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Tuvana Türkay'dan 'Selçuk Yöntem' açıklaması: Herkes namus kavramını değiştirsin

11 Ağustos 2020 16:22

Oyuncu Çiğdem Batur’un Nişantaşı Spago’daki doğum günü partisine katılan Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem’in yeni yaşını kutladığı, aşk iddialarına sebep olan paylaşımı hakkında “Her yazılana cevap mı vereceğiz? İnsanların bin bir türlü derdi var. İki gündür böbrek kumu döküyorum mesela, bir de bunlarla mı uğraşayım? Herkesi kendi haline bırakıyorum. Herkes kendi namus kavramını değiştirsin” açıklamasını yaptı. 

Tuvana Türkay, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna da “Yok. Olması için elimden geleni yapıyorum ama olmuyor. Hayat tarzıma uygun birinin beni bulması için dua ediyorum” yanıtını verdi. 

Ne olmuştu?

Tuvana Türkay, oyuncu olan Selçuk Yöntem'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamış, Türkay'ın kısa süre sonra paylaşımını silmişti. 

Oyuncu Tuvana Türkay, 67 yaşına basan Selçuk Yöntem'in yeni yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından birlikte çekilen bir karelerini yayınlayan Türkay, paylaşımına "Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiç bir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara" notunu düşmüştü.

Tuvana Türkay'ın Yöntem'in doğum gününü kutlarken kullandığı duygu dolu sözler, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yanlış anlaşılmış ve Türkay da kısa bir süre sonra paylaşımını kaldırmıştı. 

TIKLAYINIZ - Tuvana Türkay, 'Selçuk Yöntem' paylaşımını sildi!

TIKLAYINIZ - Selçuk Yöntem'den Tuvana Türkay açıklaması!

 

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