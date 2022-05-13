Tutuklu avukat Can Atalay, Soma anmasına mesaj gönderdi: Her koşulda bu sosyal cinayet düzenini aşacağız

Gezi davasında tutuklu bulunan avukat Can Atalay Soma anmasına mesaj gönderdi: "Nerde olursak olalım her hal koşulda bu sosyal cinayet düzenini aşacağız"

Soma davasının avukatı da olan Can Atalay anma mesajına şunları ekledi:

"Bu, vicdansızlık değilse nedir? Bu, hukuk devletinin çöküşü değilse nedir? Bu, emekçi halkımızın canını sistematik olarak hiçe saymak değilse nedir? Bu, alnının teriyle geçinen, çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak için canı pahasına çalışan insanlarımızın ölümünü önemsiz göstermek değilse nedir? Bu güzel memlekette kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir davamız. Bu güzel memlekette kimsenin yoksulluğu istismar edilmesin, insanlarımız kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi sonucunda göz göre göre Çorlu'da olduğu gibi ölüme gönderilmesin, çocuklarımız aileleri yoksul diye dün Fethullaçılara bugün Süleymancılara ya da başka bir cemaate mecbur edilmesin, yanmasın, kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir bizim davamız. Hangi koşullarda olursak olalım, her hal ve şartta bu sosyal cinayet düzenini aşacağız. Dünümüz, bugünümüz, yarınımız için 301 işçinin hesabı sorulacak. Soma'da adalete engel olmak için suç işleyenler mutlaka yargılanacak. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Silivriden selamlar"