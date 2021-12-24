TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı: Ben gemileri bağladım

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda İBB'nin toplu taşıma ücret tarifelerine zam teklifi görüşüldü.

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Candan zam görüşmelerinde belirtilen rakamlara tepki gösterdi. Candan; "Olacak şey değil. Ben işletemiyorum. Gemileri bağladım. Yarın bu böyle devam ederse diğer hatlardan da çıkmak mecburiyetinde kalacağım. Çünkü yürütemiyorum. Para kazandığım yerde neden böyle bir şey yapayım. Yarın personelde azaltacağım. Sebebi kimdir? Bu kadar gerçeklerle karşı karşıyayken, kalkıp popülizm adına bu toplum bu yükü çeksin, ben de istemem. Kim istiyor? '' ifadelerini kullandı.