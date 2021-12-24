T24 LogoT24 Logo
Haberler

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı: Ben gemileri bağladım

"Yarın personel de azaltacağım"

24 Aralık 2021 16:31

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda İBB'nin toplu taşıma ücret tarifelerine zam teklifi görüşüldü.

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Candan zam görüşmelerinde belirtilen rakamlara tepki gösterdi. Candan; "Olacak şey değil. Ben işletemiyorum. Gemileri bağladım. Yarın bu böyle devam ederse diğer hatlardan da çıkmak mecburiyetinde kalacağım. Çünkü yürütemiyorum. Para kazandığım yerde neden böyle bir şey yapayım. Yarın personelde azaltacağım. Sebebi kimdir? Bu kadar gerçeklerle karşı karşıyayken, kalkıp popülizm adına bu toplum bu yükü çeksin, ben de istemem. Kim istiyor? '' ifadelerini kullandı.

EkonomiUKOMEzamTURYOLDolar

Diğer Videolar

Gazeteci Zafer Arapkirli, AKP'li Çamlı'nın CHP'ye yüklendiği anları taklit etti

Trafikte tekme tokat yol verme kavgası kamerada

Yol tartışmasında bıçak çeken sürücü gözaltına alındı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Şubat 2022

İmamoğlu: 6 siyasi partinin genel başkanlarının bir araya gelmesi, tarihi ve önemli bir görüntüdür

Yaşlı kadın çantasını çalan kapkaççının peşinden böyle koştu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24