Türkiye'yi haritadan silen Continental firması açıklama yaptı: Grafik hatası, özür diliyoruz...

Lastik firması Continental, son yayınladığı reklamda yer alan haritadan Türkiye'yi sildi. Haritada Türkiye'nin yerinde deniz yer aldı. Hatanın medyada yer alması üzerine Continental'dan açıklama geldi: Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz, özür dileriz. BirGün'de yer alan habere göre, Powertraing isimli teknolojinin tanıtım videosunda yer alan haritada, diğer tüm ülkeler görünürken Türkiye yerinde Akdeniz görünüyor. Harita üzerinde Powertrain'in aktif olarak bulunduğu ülkeler gösteriliyor. Bu ülkelerin gösterildiği sırada ise Türkiyesiz harita ekrana geldi. Haritanın internet sitelerinde yer alması üzerine Continental firmasından özür açıklaması geldi. Bir grafik hatasının söz konusu olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Tüm sosyal medya kullanıcılarına bize bu hatayı bildirdikleri için teşekkür ederiz. Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Tüm kamuoyundan özür dileriz.”