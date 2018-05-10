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'Türkiye'nin kadınlara özel ilk AVM'si' İstanbul'da açıldı

10 Mayıs 2018 20:26

Dünyanın ilk kadın temalı AVM'si olduğu belirtilen Zeruj Port Zeytinburnu'nda açıldı. Açılışta konuşan AVM'nin yönetim kurulu başkanı Zehra Özkaymaz, "Bizlere inanıp, güvenip, 5 yıldır evlerinde küçük çapta üretim yaparak başladıkları bu yola çıkan kadın girişimciler olan sevgili arkadaşlarıma ve mağaza sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi. AVM'nin Orta Doğu'nun göz bebeği olacağını belirten Özkaymaz, " Sosyal medyada bazı söylemler çıktı ' içeriye erkekler giremiyor mu acaba' diye. Hayır içeriye herkes davetli. Çoluk çocuk ailece keyifle vakit geçirebileceğiniz bir ortam kurguladık" diye konuştu. Açılış konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve kurdele kesildi. Açılışa gelenler daha sonra kadın mağazalarını içeren AVM'yi gezdi. Muhafazakar kadın modasını yansıtacağı kaydedilen AVM'de 126 mağaza yer alıyor.

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