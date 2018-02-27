Türkiye'nin ilk uçak fabrikası Central Park'a dönüşüyor

Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türkiye'nin ilk uçak fabrikası, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan son proje değişikliğiyle Central Park'a dönüşecek. Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde bulunan 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi'nin bulunduğu fabrika sahasındaki 2 milyon metrekarelik boş alanının Central Park olması kararlaştırıldı. Proje kısa sürede start alacak. Daha önce yapılan projede Kocasinan ilçesindeki 12'nci Hava Ana Ulaştırma Üssü'nün bulunduğu alana taşınması söz konusu olan fabrikanın da yerinde kalacağı belirtildi.