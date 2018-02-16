Türkiye'nin ilk türbanlı DJ'i Fatma Civelek

Muhafazakâr kesimin kadın kadına eğlencelerinde bir yıldır DJ'lik yapan Fatma Civelek, "Bayanlar arasında eğlenmek için bir mekan tutulmuş, ama laptopa konulan 2 CD ile eğlenmeye çalışıyorduk. “Ben neden bu işi yapmıyorum ki?” diye düşünüp, internette araştırma yaptım ve DJ School ile karşılaştım. Burada DJ Tekin'den profesyonel DJ'lik eğitimi aldım. Yürüyeceğim yolu ve ekipmanları ne şekilde kullanacağımı öğrendim. Eğitimden sonra da sertifikalı DJ oldum.” dedi. Civelek'in idolleri arasında 70 yaşındaki “DJ Babaanne” olarak bilinen DJ Mamy Rock var. Aynı zamanda günün birinde Demet Akalın , Tarkan ya da Ajda Pekkan'la beraber bir etkinlikte yer alabilmeyi istiyor. House müzik yapan Civelek, katıldığı organizasyonun sahiplerinin tercihlerini göz önünde bulundurarak, isterlerse yerel müzikler de çalıyor. Organizasyonun türüne göre, mekana ve kişi sayısına göre ücret değişiyor. Ekipmanı Traktor Kontrol S2 ve Turntable'dan oluşuyor.