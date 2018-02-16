T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye'nin ilk türbanlı DJ'i Fatma Civelek

16 Şubat 2018 13:52

Muhafazakâr kesimin kadın kadına eğlencelerinde bir yıldır DJ'lik yapan Fatma Civelek, "Bayanlar arasında eğlenmek için bir mekan tutulmuş, ama laptopa konulan 2 CD ile eğlenmeye çalışıyorduk. “Ben neden bu işi yapmıyorum ki?” diye düşünüp, internette araştırma yaptım ve DJ School ile karşılaştım. Burada DJ Tekin'den profesyonel DJ'lik eğitimi aldım. Yürüyeceğim yolu ve ekipmanları ne şekilde kullanacağımı öğrendim. Eğitimden sonra da sertifikalı DJ oldum.” dedi. Civelek'in idolleri arasında 70 yaşındaki “DJ Babaanne” olarak bilinen DJ Mamy Rock var. Aynı zamanda günün birinde Demet Akalın , Tarkan ya da Ajda Pekkan'la beraber bir etkinlikte yer alabilmeyi istiyor. House müzik yapan Civelek, katıldığı organizasyonun sahiplerinin tercihlerini göz önünde bulundurarak, isterlerse yerel müzikler de çalıyor. Organizasyonun türüne göre, mekana ve kişi sayısına göre ücret değişiyor. Ekipmanı Traktor Kontrol S2 ve Turntable'dan oluşuyor.

ETİKETLER

türkiyetürbanlı djdjfatma civelektürbanlı dj fatma civelekhouse müzikorganizasyon

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2020

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İmamoğlu horon oynadı

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

ÖZET | Kızılyıldız karşısında galibiyet alan Anadolu Efes, üst üste 9'uncu deplasman galibiyetini aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24