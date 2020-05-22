Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak?

Köln



Almanya, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısında henüz bir değişiklik yapmadı. Dünya geneline yönelik 'seyahat uyarısı'nı 14 Haziran’dan sonra AB içerisinde 'tavsiye'ye çevirecek olan Almanya Dışişleri Bakanlığı, tek tek ülkeler için ayrı kategoriler belirleyecek. Karantina uygulaması ise eyaletlerin tasarrufunda.



Alman halkının yüzde 5’i için Türkiye en sevilen tatil bölgeleri arasında yer alıyor. Almanya’da yaşayan 4 Milyon Türkiyelinin büyük bir kısmının da Türkiye’de tatil yapıyor olması Alman yetkililer için Türkiye’yi önemli kılıyor.

Türk Dışişleri ve Turizm bakanlıkları, sınırların açılması, karantina uygulamalarının kaldırılması için atağa geçti. Hazırlanan 140 maddelik önlemler kataloğu ve sertifika uygulaması olumlu etki yaparken, Korona testi yapma kararı endişe yarattı.



1 Haziran’dan itibaren Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan sınırı transit geçişler için açılıyor, karantina kaldırılıyor. Romanya ile müzakereler sürüyor. Ancak bu turistik seyahatler için geçerli olacak mı bilinmiyor. İtalya ve Yunanistan arasındaki feribot seferleri ise hâlâ açılmış değil.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat tavsiyeleri arasında, Türkiye’deki siyasi duruma yönelik uyarı ve keyfi tutuklamalara hâlâ dikkat çekiliyor