Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Temmuz 2020

09 Temmuz 2020 18:27
Sakarya'da bu kez havai fişek taşıyan araçta patlama: Üç şehit, 12 yaralı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama: Araçta 1.5 tonluk patlayıcı vardı
Dünya Sağlık Örgütü: Pandemi sürecinde Türkiye'ye 1.7 milyon dolarlık kişisel koruyucu ekipman gönderdik
Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili TBMM raporu tamamlandı: Yüksekten düşerek ölmüş olabilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sosyal medya açıklaması: Kapatılması diye bir plan yok
Muharrem İnce'ye 'gazeteciye hakaret'ten para cezası
Capital Economics: Turizmdeki çöküş Türkiye'nin büyümesini 2-3 puan düşürecek
Gezici anketi: AKP'yi destekleyen kadınlar yönünü değiştirdi; destek 8 ile 10 puan düştü
Tutuklu Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız: Zekeriya Öz'e tazminat ödersem şaşırmam
Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı: Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’ni feshedeceğini düşünmüyorum
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