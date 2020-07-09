Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Temmuz 2020

Sakarya'da bu kez havai fişek taşıyan araçta patlama: Üç şehit, 12 yaralı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama: Araçta 1.5 tonluk patlayıcı vardı

Dünya Sağlık Örgütü: Pandemi sürecinde Türkiye'ye 1.7 milyon dolarlık kişisel koruyucu ekipman gönderdik

Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili TBMM raporu tamamlandı: Yüksekten düşerek ölmüş olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sosyal medya açıklaması: Kapatılması diye bir plan yok

Muharrem İnce'ye 'gazeteciye hakaret'ten para cezası

Capital Economics: Turizmdeki çöküş Türkiye'nin büyümesini 2-3 puan düşürecek

Gezici anketi: AKP'yi destekleyen kadınlar yönünü değiştirdi; destek 8 ile 10 puan düştü

Tutuklu Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız: Zekeriya Öz'e tazminat ödersem şaşırmam

Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı: Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’ni feshedeceğini düşünmüyorum