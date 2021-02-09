T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2021

09 Şubat 2021 18:28

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Senin Kenan Evren'in kafasından ne farkın var?

AKP Sözcüsü Çelik'ten Boğaziçi açıklaması: Demokratik protesto hakkı aşıldı

140 iktisatçıdan Ayşe Buğra’ya destek: Sizinle meslektaş olmaktan onur duyuyoruz

AYM Başkanı: AYM kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir

İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyesi oldu

Ağbal: Merkez Bankası, döviz kuru düzeyini etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlayabilir

Berat Albayrak için hazırlanan "Aranıyor" afişine üç gözaltı

Selçuk Özdağ: Akşener'in MHP Genel Başkanı olmaması için birileri müdahil oldu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Trump, Çin'e karşı sert bir tutum izlemekte haklıydı

Yavaş: Ben rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim

Bir Bakışta Bugüngündemgelişme

Diğer Videolar

Garo Paylan'dan Bakan Soylu'ya Ayvatoğlu sorusu: Bu yolsuzlukları tek başına mı yaptı, bunlara bakmayacak mısınız ey Süleyman Soylu?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile görüştü

Erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş görüntüleri ortaya çıktı

Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi Londra’da açık artırmada satışa sunulacak

Adana’da kripto para ile çiğ köfte satışı

Alişan devreye girdi; Demet Akalın ve Esra Balamir'in barıştığı anlar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hükümet destekçisi konuşmalarıyla tanınan Tuğrul Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok...

Muğla'da erkek şiddeti: Kadına önce çatal fırlatıp sonra yumrukladı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Düşük bir ücretle genel merkezde görev yapan bu...

Erdoğan’ın “bozdurun” çağrısı vatandaşta karşılık bulmadı: Yatırımda tercih yüzde 40...

Sağlık Bakanı Koca'dan "BionTech" aşısı açıklaması: Bu belge yalan söylemediğimin...

Yargıda "Devlet Bahçeli" gerilimi: Ankara'ya gönderilen yazı iade edildi...

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık: Süleyman Soylu, görüntülerdeki balyalar hâlindeki paraların...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hükümet destekçisi konuşmalarıyla tanınan Tuğrul Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok...

Muğla'da erkek şiddeti: Kadına önce çatal fırlatıp sonra yumrukladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24