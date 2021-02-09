Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2021

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Senin Kenan Evren'in kafasından ne farkın var?

AKP Sözcüsü Çelik'ten Boğaziçi açıklaması: Demokratik protesto hakkı aşıldı

140 iktisatçıdan Ayşe Buğra’ya destek: Sizinle meslektaş olmaktan onur duyuyoruz

AYM Başkanı: AYM kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir

İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyesi oldu

Ağbal: Merkez Bankası, döviz kuru düzeyini etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlayabilir

Berat Albayrak için hazırlanan "Aranıyor" afişine üç gözaltı

Selçuk Özdağ: Akşener'in MHP Genel Başkanı olmaması için birileri müdahil oldu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Trump, Çin'e karşı sert bir tutum izlemekte haklıydı

Yavaş: Ben rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim