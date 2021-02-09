Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2021

09 Şubat 2021 18:28
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Senin Kenan Evren'in kafasından ne farkın var?
AKP Sözcüsü Çelik'ten Boğaziçi açıklaması: Demokratik protesto hakkı aşıldı
140 iktisatçıdan Ayşe Buğra’ya destek: Sizinle meslektaş olmaktan onur duyuyoruz
AYM Başkanı: AYM kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir
İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
Ağbal: Merkez Bankası, döviz kuru düzeyini etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlayabilir
Berat Albayrak için hazırlanan "Aranıyor" afişine üç gözaltı
Selçuk Özdağ: Akşener'in MHP Genel Başkanı olmaması için birileri müdahil oldu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Trump, Çin'e karşı sert bir tutum izlemekte haklıydı
Yavaş: Ben rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim
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