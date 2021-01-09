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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ocak 2021

09 Ocak 2021 17:54

Erdoğan’dan Boğaziçi protestoları açıklaması: Demokrasiyle ilgisi yoktur

İçişleri Bakanı Soylu: Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Kaftancıoğlu'ndan Soylu'ya 'terör soytarısı' yanıtı: Bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor

CHP’den 'Basın Özgürlüğü Raporu': 97 gazeteci sansür nedeniyle istifa etti, 86 gazeteci gözaltına alındı

Endonezya'da 62 kişiyi taşıyan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra denize düştü

Standard & Poor's: Dolar tüm dünyada düşüyor; gelişen ülke paraları yükseliyor

Prof. Tükek: Yılbaşının ardından vaka sayıları arttı, kısıtlama ihtiyacımız çok yüksek

Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara: Çocuklarda aşı yapılması için ayağımız daha kesin yere basması lazım

Kılıçdaroğlu ev işçisi kadınlarla bir araya geldi: Çocuklarınız iş bulamıyor ama onlar 5 yerden maaş alıyor

2020 yılında 12 milyon akıllı cep telefonu satıldı

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