Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ocak 2021

09 Ocak 2021 17:54
Erdoğan’dan Boğaziçi protestoları açıklaması: Demokrasiyle ilgisi yoktur
İçişleri Bakanı Soylu: Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır
Kaftancıoğlu'ndan Soylu'ya 'terör soytarısı' yanıtı: Bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor
CHP’den 'Basın Özgürlüğü Raporu': 97 gazeteci sansür nedeniyle istifa etti, 86 gazeteci gözaltına alındı
Endonezya'da 62 kişiyi taşıyan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra denize düştü
Standard & Poor's: Dolar tüm dünyada düşüyor; gelişen ülke paraları yükseliyor
Prof. Tükek: Yılbaşının ardından vaka sayıları arttı, kısıtlama ihtiyacımız çok yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara: Çocuklarda aşı yapılması için ayağımız daha kesin yere basması lazım
Kılıçdaroğlu ev işçisi kadınlarla bir araya geldi: Çocuklarınız iş bulamıyor ama onlar 5 yerden maaş alıyor
2020 yılında 12 milyon akıllı cep telefonu satıldı
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