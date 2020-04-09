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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Nisan 2020

09 Nisan 2020 18:38

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Nisan 2020

-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünyada genelinde 1.5 milyondan fazla vaka görüldü

-İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge: 2O yaş altı otizmliler ve down sendromlular park-bahçeye çıkabilecek

-İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerden alınabilecek

-Koronavirüs'ten en az etkilenen büyükşehir Mersin oldu

-ABD'de son üç haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 15 milyonu aştı

-Dünya Bankası: Türkiye'nin büyümesi yüzde 0.5'e düşecek, bütçe açığı patlayacak

-İspanya Başbakanı: Koronavirüs vakalarında tepe noktasını gördük, bundan sonra düşüş gelecek

-IMF Başkanı: Koronavirüs, Büyük Buhran'dan bu yana en sert ekonomik küçülmeye sebep olacak

-Benzine 12, motorine 9 kuruş indirim yapıldı

-Asit saldırısına uğrayan Berfin Özek, şikâyetinden vazgeçti

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