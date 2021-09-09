Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Eylül 2021

09 Eylül 2021 19:22
Bakan Koca: Delta varyantı oranı yüzde 90; Turkovac acil kullanım onayına müracaat edecek aşamaya geldi
Kamu kuruluşlarında çalışanlara PCR testi zorunluluğu getirildi
Bahçeli: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır, desteğimiz tamdır
İstanbul Valiliği aşı karşıtı mitinge izin verdi
Aşı karşıtı miting düzenleyen Bedri Yalçın: Bill Gates çetesinin ticari sıvısına karşıyız, oynadıkları soykırım oyunu
Erdoğan: İki ülkenin arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi fırsatı, Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir
CHP PM: Bugün kriz şartlarında yeniden cumhuriyet iradesini ortaya koyma sorumluluğunu üstleniyoruz
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan yerel mahkemelerin direnme kararına tepki
Afganistan'da kadın eylemlerini haberleştiren gazetecilere Taliban işkencesi
TFF'deki zirveden sonuç çıkmadı
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