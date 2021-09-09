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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Eylül 2021

09 Eylül 2021 19:22

Bakan Koca: Delta varyantı oranı yüzde 90; Turkovac acil kullanım onayına müracaat edecek aşamaya geldi

Kamu kuruluşlarında çalışanlara PCR testi zorunluluğu getirildi

Bahçeli: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş doğru bir iş yapmıştır, desteğimiz tamdır

İstanbul Valiliği aşı karşıtı mitinge izin verdi

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