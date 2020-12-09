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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Aralık 2020

09 Aralık 2020 18:49

CHP'li Emir'den 'Çin aşısı' iddiası: 10 gündür Türkiye'de, AKP’li siyasilere ve yakınlarına yapılmaya başlandı

Britanya'nın İlaç Düzenleme Kurumu, alerji geçmişi olan kişileri Pfizer'in Koronavirüs aşısına karşı uyardı

İzmir Valisi duyurdu: Tedbirler işe yaradı, vaka sayısı yüzde 25 azaldı

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ABD Dışişleri: Türkiye'nin Karabağ'daki son çatışmada oynadığı rolden endişeliyiz

Adalet Bakanı Gül İHD ile görüştü: Gündem hukuk reformuydu

Ticaret Bakanlığı: LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin +18 uyarısı konulmadan satışı yasaya aykırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırıda bulunan kişi tutuklandı

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