Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Aralık 2020

CHP'li Emir'den 'Çin aşısı' iddiası: 10 gündür Türkiye'de, AKP’li siyasilere ve yakınlarına yapılmaya başlandı

Britanya'nın İlaç Düzenleme Kurumu, alerji geçmişi olan kişileri Pfizer'in Koronavirüs aşısına karşı uyardı

İzmir Valisi duyurdu: Tedbirler işe yaradı, vaka sayısı yüzde 25 azaldı

Erdoğan: Kılıçdaroğlu, eğer aday olacaksa partisi için de ülkemiz için de isabetli olur

ABD Dışişleri: Türkiye'nin Karabağ'daki son çatışmada oynadığı rolden endişeliyiz

Adalet Bakanı Gül İHD ile görüştü: Gündem hukuk reformuydu

Ticaret Bakanlığı: LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin +18 uyarısı konulmadan satışı yasaya aykırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırıda bulunan kişi tutuklandı

PSG - Başakşehir maçının 4. hakemi Coltescu'dan ilk açıklama: Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir

Başakşehir, Webo'nun kırmızı kartının iptal edildiğini duyurdu