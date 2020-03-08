Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Mart 2020

İstanbul Valiliği: Taksim ve İstiklal Caddesi'nde 8 Mart etkinliklerine izin yok

8 Mart'ta kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında sokaklardaydı

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