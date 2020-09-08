Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Eylül 2020

08 Eylül 2020 18:37
81 ile ek genelge: Ülke genelinde maske takma zorunluluğu getirildi
İçişleri Bakanı Soylu: Gece yarısından itibaren 81 ilde restoranlarda müzik yayını sona erecek
Ankara Tabip Odası: Ankara'da Covid-19 pozitif sağlık çalışanı sayısı 799'a yükseldi
MEB: 21 Eylül'de eğitime sadece okul öncesi ve 1. sınıflar başlayacak
Covid-19 tedavisi gören Ali Babacan, hastaneden çıktı
Dışişleri Bakanı Çauşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor
Savcı, MİT davasında gazeteciler hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istedi
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