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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Eylül 2020

08 Eylül 2020 18:37

81 ile ek genelge: Ülke genelinde maske takma zorunluluğu getirildi

İçişleri Bakanı Soylu: Gece yarısından itibaren 81 ilde restoranlarda müzik yayını sona erecek

Ankara Tabip Odası: Ankara'da Covid-19 pozitif sağlık çalışanı sayısı 799'a yükseldi

MEB: 21 Eylül'de eğitime sadece okul öncesi ve 1. sınıflar başlayacak

Covid-19 tedavisi gören Ali Babacan, hastaneden çıktı

Dışişleri Bakanı Çauşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor

Savcı, MİT davasında gazeteciler hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istedi

ABD'de polis, 13 yaşındaki Asperger sendromlu çocuğu vurdu!

Türk lirası eriyor; dolar ve euro tüm zamanların en yükseğinde

Diyanet'ten Heybeliada'daki pandemi hastanesiyle ilgili açıklama: İade etmeye hazırız

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