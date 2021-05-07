Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Mayıs 2021

07 Mayıs 2021 18:22
İstifasının ardından ilk kez: Berat Albayrak Çamlıca Camii'nde görüntülendi
Erdoğan'dan 'aşıda patent' açıklaması: Bilim tüm insanlığın ortak malıdır, bilimde kıskançlık olmaz
CHP, Sinovac aşısının tedariği hakkında sözleşmeye ulaştıklarını açıkladı: "50 milyon doz aşı nerede?"
Hamza Dağ'dan AKP'nin 'Yalan üretim merkezi' videosunu silmesine ilişkin açıklama: Maksat hasıl oldu
CHP'den AKP'ye 52 soruluk 'Yalan üretim merkezi' yanıtı
İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt: 'Bence suç' diye bir şey var mı Anayasa’da?
Çalışma izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı
İBB Sözcüsü, Bakırköy'deki Halk Ekmek büfesi yangınının sabotaj kaynaklı olduğunu açıkladı
Tolga Ağar, Sedat Peker’in kendisi hakkındaki iddialarını "itibar suikastı" olarak niteledi
Kartal İmam Hatip mezunu bir isim daha THY'de genel müdür oldu
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