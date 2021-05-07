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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Mayıs 2021

07 Mayıs 2021 18:22

İstifasının ardından ilk kez: Berat Albayrak Çamlıca Camii'nde görüntülendi

Erdoğan'dan 'aşıda patent' açıklaması: Bilim tüm insanlığın ortak malıdır, bilimde kıskançlık olmaz

CHP, Sinovac aşısının tedariği hakkında sözleşmeye ulaştıklarını açıkladı: "50 milyon doz aşı nerede?"

Hamza Dağ'dan AKP'nin 'Yalan üretim merkezi' videosunu silmesine ilişkin açıklama: Maksat hasıl oldu

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İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt: 'Bence suç' diye bir şey var mı Anayasa’da?

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