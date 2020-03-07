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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Mart 2020

07 Mart 2020 18:02

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlaç ve tıbbi cihaz hususunda kapsamlı bir yerlilik ve millilik çalışması başlattık

-Çin'de Koronavirüs tespit edilen kişilerin karantinada kaldığı otel çöktü: 70 kişi enkaz altında

-Trump 'Koronavirüs ile mücadele' için 8,3 milyar dolarlık bütçeyi imzaladı

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz

-Sığınmacıların Yunanistan sınırındaki bekleyişi devam ediyor; özel harekat polisleri Meriç Nehri kenarına konuşlandı

-Soylu'dan sığınmacı mesajı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

-Adalet Bakanlığı: Yeterli talebin olduğu her cezaevine kreş, anaokulu ve lise açılacak

-Küresel Cinsiyet Eşitsizliği'nde Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada!

-"2019'da 564, son iki ayda 56 kadın erkekler tarafından öldürüldü"

-İstanbul’un barajları son 10 yılın ikinci en düşük seviyesinde

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kars Belediyesi'ne yapılan saldırıyla ilgili konuşan Bilgen: Belli ki bir...

Diyarbakır’da yaban kedisi yavruları görüldü...

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